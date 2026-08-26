"La Hipótesis del Amor" cobra vida en streaming: Tráiler y fecha de estreno

El fenómeno literario "La Hipótesis del Amor" ("The Love Hypothesis") cobra vida en streaming en el nuevo tráiler de la esperada adaptación de la novela Ali Hazelwood.

Prime Video liberó este miércoles un segundo adelanto de uno de sus estrenos más anticipados del año, en medio de la fiebre de la plataforma de Amazon por los contenidos enfocados en las audiencias jóvenes y las comunidades de lectores.

La película sigue a "Olive" (Lili Reinhart), una brillante candidata a doctorado enfocada en su futuro en la academia. Cuando descubre que su mejor amiga "Ahn" (Rachel Marsh) se enamoró de "Jeremy" (Nicholas Duvernay), a quien siempre ha amado, "Olive" besa, de forma impulsiva, al intimidante profesor "Adam Carlsen" (Tom Bateman) para demostrar que ya ha dejado atrás el flechazo con "Jeremy".

Sin embargo, lo que comienza como un acto desesperado de amistad se convierte en una relación falsa con reglas, límites y un acuerdo mutuamente beneficioso. Cuando su acuerdo empieza a borrar la línea entre lo ficticio y lo real, "Olive" se verá obligada a poner a prueba su hipótesis más desafiante: que el riesgo vale la pena por amor.

El largometraje, dirigido por Claire Scanlon, se estrenará el próximo 23 de septiembre en el streaming Prime Video a nivel global.