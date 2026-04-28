La serie animada de "Stranger Things" tendrá temporada 2

Netflix seguirá expandiendo el universo de "Stranger Things" tras su final, confirmando que su spin-off animado "Stranger Things: Relatos del 85" ("Stranger Things: Tales From '85") tendrá una segunda temporada.

El gigante del streaming renovó la primera serie animada de la franquicia a menos de una semana de estreno, debutando el pasado 23 de abril en la plataforma con sus 10 episodios.

De acuerdo con Netflix, entró rápidamente en el Top 10 global y tuvo uno de los mejores debuts de una serie original del streaming, instalándose entre los 15 estrenos más exitosos de una producción animada de la plataforma.

La serie animada, que presenta sucesos que transcurren en el crudo invierno de 1985, lo que cronológicamente la ubica entre la segunda y la tercera temporada, cerró con un cliffhanger que tanteaba un nuevo misterio a ser resuelto por la pandilla de Hawkins.

La nueva temporada llegará antes de lo esperado, durante la temporada de otoño en el hemisferio norte, o sea, en el último trimestre de este año.

Con animación del estudio Flying Bark, "Stranger Things: Relatos del 85" mostró a nuestros jóvenes héroes enfrentándose a monstruos desconocidos en un misterio paranormal que aterroriza al pueblo entero, pese a que el portal hacia el Otro Lado se encuentra cerrado.

Aunque tiene a los creadores de "Stranger Things", los hermanos Duffer, como productores ejecutivos, la serie encabezada por Eric Robles como showrunner no contó con ninguna de las voces del elenco original, reclutando actores completamente nuevos para interpretar a los queridos personajes.

"Nikki Baxter", quien no tarda en cruzarse con las cosas raras que pasan en el emblemático pueblo de Indiana, es el nuevo personaje que se sumó a la pandilla en esta animación, teniendo la voz de Odessa A'zion ("Marty Supreme").