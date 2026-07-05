La temporada 2 de "Tragones y mazmorras" recién llegará en octubre de 2027

La segunda temporada del anime "Tragones y Mazmorras" ("Delicious in Dungeon") recién se estrenará en octubre de 2027, anuncio entregado por el estudio de animación Trigger este fin de semana en el evento Anime Expo.

Sin liberar ningún adelanto de los nuevos episodios, la celebrada adaptación al anime del manga de Ryoko Kui tan solo presentó un nuevo arte para confirmar la ventana de estreno en Netflix a nivel global.

El segundo ciclo volverá a tener a Yoshihiro Miyajima a cargo de la dirección, junto a Kimiko Ueno ("Little Witch Academia") en la historia, Naoki Takeda ("BNA") en el diseño de personajes y Yasunori Mitsuda ("Irina: The Vampire Cosmonaut") en la música.

La primera temporada, estrenada en enero de 2024 y que se extendió por 24 episodios, nos trasladó a un mundo fantástico en el que humanos, elfos, enanos y todo tipo de criaturas viven de la exploración de las mazmorras.

El joven aventurero "Laios" y su compañía son atacados y derrotados por un dragón en una mazmorra, perdiendo todas sus posesiones y a una integrante. Ansiosos por regresar y rescatarla, se verán obligados a alimentarse de monstruos y todo lo que encuentren en su camino para sobrevivir. Limos, basiliscos e incluso dragones, nada estará a salvo del apetito de este particular grupo de aventureros.