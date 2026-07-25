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Tópicos: Magazine | Streaming

La Velada del Año 6: ¿Dónde ver y quiénes pelearán?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El evento encabezado por el streamer Ibai Llanos se realiza desde Sevilla.

La Velada del Año 6: ¿Dónde ver y quiénes pelearán?
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Este sábado 25 de julio se está realizando La Velada del Año 6, el popular evento de boxeo aficionado organizado por el streamer español Ibai Llanos.

Esta sexta entrega se lleva a cabo en el estadio La Cartuja en Sevilla y espera superar a los 9.3 millones de espectadores virtuales que obtuvo en su última edición.

Además de peleas de boxeo entre reconocidas figuras del streaming e influencers, La Velada del Año contempla shows musicales. En esta ocasión estarán a cargo de Bad Gyal, Juanes, Yandel, Lucho RK y La Pantera y Anuel AA.

¿Dónde ver?

La Velada del Año 6 se puede ver a través del canal de Youtube y Twitch de Ibai Llanos.

 Combates de La Velada del Año 6

  • Fabiana Sevillano vs. Valeria "La Parce"
  • Clersss vs. Natalia MX
  • Edu Aguirre vs. Gastón Edul  (Duelo de periodistas de El Chiringuito y TyC Sports)
  • Marta Díaz vs. Tatiana Käer
  • ViruZz vs. Gero Arias (Combate especial sin casco protector)
  • Alondrissa vs. Angie Velasco
  • Kidd Keo vs. Lit Killah (Duelo de la escena urbana y rap)
  • Samy Rivers vs. RoRo (Pelea de revancha para ambas tras sus pasadas ediciones)
  • YoSoyPlex vs. Fernanfloo (Co-Main Event de leyendas de YouTube)
  • IlloJuan vs. TheGrefg (Main Event / Gran Combate Estelar de Twitch)

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