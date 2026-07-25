La Velada del Año 6: ¿Dónde ver y quiénes pelearán?

Este sábado 25 de julio se está realizando La Velada del Año 6, el popular evento de boxeo aficionado organizado por el streamer español Ibai Llanos.

Esta sexta entrega se lleva a cabo en el estadio La Cartuja en Sevilla y espera superar a los 9.3 millones de espectadores virtuales que obtuvo en su última edición.

Además de peleas de boxeo entre reconocidas figuras del streaming e influencers, La Velada del Año contempla shows musicales. En esta ocasión estarán a cargo de Bad Gyal, Juanes, Yandel, Lucho RK y La Pantera y Anuel AA.

¿Dónde ver?

La Velada del Año 6 se puede ver a través del canal de Youtube y Twitch de Ibai Llanos.

Combates de La Velada del Año 6