La Velada del Año será transmitida por Netflix durante los próximos 3 años

La plataforma Netflix adquirió los derechos para transmitir La Velada del Año, el evento deportivo del youtuber Ibai Llanos, durante sus próximas tres ediciones.

El acuerdo contempla la emisión de las versiones de 2027, 2028 y 2029 de este certamen, el cual reúne a diversas figuras digitales y del espectáculo en vistosas peleas de boxeo amateur.

"En 2021 montamos La Velada en una sala de conciertos de Barcelona sin saber hasta dónde podía llegar. Cinco años después la han visto millones de personas a la vez, y llevarla a Netflix durante los próximos tres años nos permite hacerla todavía más grande sin perder lo que la hace especial: la comunidad que la hace posible", destacó Llanos.

En su última edición La Velada del Año fue vista en más de 34 millones de dispositivos con un promedio de 6,17 millones de espectadores en simultáneo.

La fecha y el recinto que recibirá a La Velada del Año 2027 aún no han sido revelados.