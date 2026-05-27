Lamorne Morris detalló cómo se ganó la confianza de Nicolas Cage en "Spider-Noir"

El actor Lamorne Morris ("Fargo,New Girl") es uno de los protagonistas de "Spider-Noir", la nueva serie del universo "Spider-Man" que acaba de estrenarse en Prime Video.

Allí interpreta al periodista "Robbie Robertson", un personaje que ha tenido otras apariciones en cómics y películas (especialmente en la trilogía de Sam Raimi), pero que en esta ocasión cuenta con su propio sello.

"Obviamente revisas lo que hay, pero este es un universo independiente, así que puedes tomarte algunas licencias", señaló Morris en conversación con Cooperativa. Parte de esas libertades se ven reflejadas en los guiños cómicos que aporta a este thriler detectivesco del Nueva York de los años 30.

Además, se inspiró en el caso real del periodista Ted Poston, quien vivió las dificultades de la época e incluso fue baleado por un grupo de hombres blancos. "¿Un hombre negro en la década de 1930 tratando de descubrir muchas verdades oscuras sobre lo que está pasando en la ciudad? Ahí descubrí lo difícil que era para los periodistas de la época, cómo operaban y todo ese estilo de vida", indicó.

"Muchos de los temas que él (Poston) investigaba, son los que tratamos en la serie: Crimen, una carrera por la alcaldía, como quién está conspirando contra quién, qué está pasando, y todo por el beneficio de los ciudadanos. Para que los ciudadanos puedan tener una visión real de lo que está sucediendo en su ciudad", agregó Lamorne Morris.

Su trabajo con Nicolas Cage

"Robbie Robertson" -junto a la "Janet" de Karen Rodriguez- es uno de los colaboradores más cercanos de "Ben Reilly", el detective encarnado por Nicolas Cage que también opera como su alter ego "The Spider". El periodista es como un "Pepe Grillo" que le filtra información, pero también logra remover sus sentimientos y motivaciones.

Pero esa cercanía no fue automática, ya que Cage y Lamorne Morris nunca habían trabajado juntos. "Para mí al principio fue ensayo y error", relató Morris sobre sus primeros acercamientos con Nicolas Cage.

"Te pones muy nervioso cuando conoces a alguien así. Y aunque todos somos profesionales y él es el profesional por excelencia, igual tanteas el terreno un poco. Así que, sin prisa pero sin pausa, provocaba al oso para ver cómo respondía. Hacía una broma o improvisaba cuando no debía, solo para ver cómo respondía. Y le encantó todo", recordó el actor.

"Construir esa química con Nick fue más que nada probar y ver cómo respondía a ciertas cosas. Y luego, fuera de cámara, simplemente le hacía preguntas sobre temas inútiles, ¿sabes? Como el viejo jet privado que tenía". Le decía: "Qué genial es tener un jet privado, ¿no? ¿Con quién salías de fiesta en esos tiempos? ¿Era Eddie Murphy tan genial como decían?", concluyó Morris entre risas.