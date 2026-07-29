Las clásicas películas de "Godzilla" llegan por primera vez a un streaming

"Godzilla", el legendario rey de los monstruos y emblema del kaiju eiga, llegará al streaming Mubi con ocho películas clásicas, siendo títulos que por primera vez estarán disponibles en una plataforma en Latinoamérica.

La distribuidora, productora y plataforma de streaming celebra los 70 años del despiadado azote de la humanidad, nacido del trauma nuclear y reinventado generación tras generación, con una colección que incluye el influyente largometraje original de 1954 y algunos de sus enfrentamientos más legendarios.

Estas ocho películas producidas por Toho, la casa japonesa de la legendaria bestia sobrenatural, se estrenarán el próximo 14 de agosto en el catálogo de Mubi.

Los títulos de la colección que estarán disponibles son los siguientes: