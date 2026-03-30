"Las Guerreras Mágicas" están de regreso con nuevo anime: Fecha de estreno y tráiler

En otra dimensión, en un reino muy lejano, existe una leyenda que cuenta de tres niñas que lucharán y lograrán salvar a este mundo. Esa historia renace para volver a cambiar el destino con el regreso de "Magic Knight Rayearth", mejor conocida en este lado del mundo como "Las Guerreras Mágicas".

Celebrando 30 años del anime original, emitido entre 1994 y 1995, la popular combinación de los géneros shojo y mecha creada por CLAMP renace con este nuevo anime que se estrenará en octubre de 2026.

El nuevo tráiler de esta adaptación moderna, revelado este fin de semana en el evento AnimeJapan 2026, confirmó a las actrices que darán sus voces a las queridas heroínas, con Ayane Sakura como "Hikaru Shidou" ("Lucy"), Rumi Okubo como "Umi Ryuuzaki" ("Marina") y Rie Takahashi como "Fuu Hououji" ("Anais").

La historia original, tanto del manga de CLAMP como del anime producido por Tokyo Movie Shinsha (hoy TMS Entertainment), nos presenta a tres adolescentes, "Lucy,Anais" y "Marina", que son convocadas a Céfiro para cumplir una leyenda que cambiaría el destino de aquel mundo. Su misión será salvar a la "Princesa Esmeralda", el Pilar de Céfiro, quien fue capturada su sumo sacerdote "Zagato".

Las tres jóvenes deben convertirse en las legendarias Guerreras Mágicas y despertar a los Genios. Con la ayuda de sus poderes mágicos, lograrán vencer al enemigo, en una batalla donde no todo será lo que parece.

A la espera de la nueva serie, pueden revivir todos los episodios del anime original de "Las Guerreras Mágicas" en Crunchyroll en su idioma original con subtítulos en español y en Netflix con el emblemático doblaje latino.