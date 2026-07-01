Los Jonas Brothers están de vuelta en el trailer de "Camp Rock 3"

Este miércoles, Disney presentó un adelanto de "Camp Rock 3", nueva entrega de la franquicia a 16 años de su última película.

En el clip, se puede ver a Connect 3 -grupo interpretado por Kevin, Joe y Nick Jonas- regresar al campamento en busca de un telonero para una importante gira.

En este contexto, los nuevos campistas competirán por abrir los shows de su banda favorita, lo que aumentará las tensiones y pondrá a prueba las amistades con alianzas inesperadas, revelaciones y romances.

Al elenco se incorporan Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Sherry Cola, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts y Ava Jean, mientras que Maria Canals-Barrera repetirá su papel como Connie Torres.

Por su parte, Demi Lovato, protagonista de las películas anteriores -junto a los Jonas Brothers-, vuelve a la saga como productora ejecutiva.

Dirigida por Veronica Rodriguez, "Camp Rock 3" llegará a Disney+ el próximo 14 de agosto.