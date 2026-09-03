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Tópicos: Magazine | Streaming

Luto en Disney Channel: A los 33 años murió Carla Jeffery, actriz de "Zombies"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Era reconocida por Interpretar a la animadora "Bree" en la popular franquicia.

Luto en Disney Channel: A los 33 años murió Carla Jeffery, actriz de
 EFE

En 2018 debutó en la primera película de "Zombies".

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La actriz estadounidense Carla Jeffery, conocida principalmente por interpretar a la animadora "Bree" en la franquicia "Zombies" de Disney Channel, falleció a los 33 años.

Su muerte fue confirmada por su representante, Carla Alexander, en redes sociales, aunque no se desvelaron las causas del deceso.

"Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien murió el 1 de septiembre de 2026, con apenas 33 años", escribió Alexander, quien la representó por casi 20 años.

"Quizá se fue de este mundo, pero no de nuestros corazones. Descansa en paz Carla J. Jeffery", añadió en la descripción.

Jeffery nació el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas, Estados Unidos, y comenzó su carrera en la actuación influenciada por sus hermanos.

La actriz formó parte de películas como "Phat Girlz" (2006), y de series como "Curb Your Enthusiasm", de Larry David, o "Meet the Blacks".

En 2018 debutó en la primera película de "Zombies" en el papel de "Bree", una alegre animadora y mejor amiga de "Addison Wells", personaje principal de la franquicia interpretado por Meg Donnelly, y posteriormente fue parte de sus secuelas.

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