Mamá de Matute y la "basura" de Netflix: "Lucran con mi dolor"

María Teresa Johns destrozó la "basura" de serie de Netflix inspirada en la desaparición y asesinato de su hijo, "Alguien tiene que saber", asegurando que la producción está "lucrando" con su dolor y el de su familia.

Luego de años de realización y de negociaciones con la familia del desaparecido joven penquista, la productora Fábula logró plasmar en pantalla esta historia que, si bien, está basada en el caso real, cuenta con varias diferencias respecto de lo que ocurrió en la realidad y no incluye los nombres reales de los involucrados.

Sin embargo, en conversación con el matinal "Buenos días a todos", de TVN, la madre del fallecido estudiante acusó que la productora no cumplió con su compromiso, usando el hombre y la imagen de Coke en toda la promoción.

"No he tenido un año en que no hagan algo que me duela, que me haga daño, y esto ha sido lo peor", expresó, sincerando que en estos 27 años desde la desaparición y asesinato del joven penquista "no puedo asumir un duelo como corresponde y tampoco han dejado descansar a mi hijo en paz".

"Me dijeron que era una cobarde"

En la entrevista, María Teresa Johns cuestionó a los hermanos Juan de Dios y Pablo Larraín, dueños de la productora Fábula, señalando que "nunca se acercaron a nosotros" y que, en una oportunidad, Juan de Dios le dijo que era "una cobarde" por no querer realizar la serie basada en el mediático caso.

"No soy cobarde, cobardes son ellos que han lucrado con el dolor mío y con el nombre de mi hijo", criticó con dureza, expresando que "la serie es una basura, han lucrado con mi dolor y qué más quieren de mí, qué he hecho tan malo para que me hagan tanto daño".

Aunque reconoció que no ha visto la serie, sí ha podido ver algunos extractos de la producción que le han hecho llegar, sosteniendo que "hay cosas que ni siquiera ocurrieron" y, pese a ser una historia ficcionada, no entiende que se haya realizado porque "no tengo la verdad, ¿qué verdad van a contar ellos? ¿Cuál va a ser el final de la serie? El título que pusieron ('Alguien tiene que saber') tampoco correspondía".

En el caso real, los restos de Jorge Matute Johns fueron encontrados cinco años después de su desaparición, mientras que el caso se cerró definitivamente en 2018 sin una sentencia judicial, aunque con varias certezas e hipotesis.