Matthew McConaughey y Woody Harrelson son "hermanos" en esta nueva comedia

Tomando como base el rumor "real" de que están emparentados, los actores Matthew McConaughey y Woody Harrelson interpretan a Matthew McConaughey y Woody Harrelson en una nueva comedia titulada "Brothers" ("Hermanos").

A estrenarse en el streaming Apple TV, la serie que mezcla ficción y realidad reúne a los protagonistas de "True Detective" en una historia que se inspira en un fascinante rumor: McConaughey y Harrelson son hermanos.

Esto luego de que, hace nueve años, la madre de McConaughey reconociera que tuvo una relación en el pasado con el padre de Harrelson, llevando a que los amigos de toda la vida sacaran las cuentas y notaran la posibilidad de que sean medio hermanos.

La serie tiene a ambos actores interpretando versiones ficcionalizadas de ellos mismos, cuando sus respectivas familias se reúnen en el rancho de Matthew para unos días de relajo y sanación. Sin embargo, todo se vuelve caótico cuando la madre de Matthew, "Ma Mac" (Holland Taylor), confiesa accidentalmente la real posibilidad de que Woody y Matthew sean hermanos.

Riéndose del rumor y disfrutando de su longeva amistad, "Brothers" se estrena el próximo 23 de septiembre en Apple TV.