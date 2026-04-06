"Maul - Lord de las sombras": El silencioso villano de "Star Wars" que al fin es protagonista

En más de una década de su existencia, la era Disney de "Star Wars" se ha encargado de profundizar en la época de acontecimientos históricos que mueven la historia entre la trilogía de precuelas (post "La Venganza de los Sith") y la trilogía original (antes de "Star Wars: Una Nueva Esperanza"), con especial énfasis en las series animadas.

"Maul - Lord de las Sombras" (Maul - Shadow Lord), que acaba de estrenar sus primeros dos episodios en Disney+, no es la excepción a esta regla.

Luego de los eventos de "La Venganza de los Sith" y "The Clone Wars", nos enfrentamos a un "Maul" (Sam Witwer), descartado aprendiz del "Emperador", buscando transformarse en el líder de los sindicatos criminales.

Por ello decide asentarse en Jarrix, un planeta relativamente a salvo de la mano dura imperial y que, al menos estéticamente, perfectamente podría ser un híbrido entre "Blade Runner" y "Ciudad Gótica", características que lo hacen un escondite ideal para actividades criminales y, también, para quienes buscan refugio lejos de la lupa imperial.

La misma historia desde otros puntos de vista

Esta no es la primera vez que "Star Wars" presenta lo que sucede en la época entre el ascenso del Imperio y la creación de la Alianza Rebelde, por lo que los arquetipos de personajes vuelven a aparecer en una nueva desventura.

Ahora, el foco está sobre un detective llamado "Brander Lawson" (Wagner Moura) y los Jedi sobrevivientes de la Orden 66 "Devon Izara" (Gideon Adlon) y su maestro

"Eeko-Dio Daki" (Dennis Haysbert), quienes, debido a la imposibilidad ética de dejar pasar lo injusto, quedarán entrampados en la espiral de venganza y ambición de "Maul".

Pese a una estereotipada presentación de los personajes, la premisa, junto a la animación y el guion, es más oscura en esta ocasión, trayendo un tono más pulp y noir a la galaxia muy, muy lejana. Además, "Lord de las Sombras" va directamente dirigida a la audiencia que creció viendo "The Clone Wars", a diferencia de las otras series animadas de la saga.

Debido al trauma de haber sido desechado por su maestro y ser blanco constante de traiciones e intentos de asesinato, "Maul" es un personaje complejo.

Su motivación, a través de la destrucción de los sistemas, es simplemente ser reconocido como lo que es: un gran peligro.

La serie fue creada por Dave Filoni, dirigida por Brad Rau y musicalizada por Kevin Kline, veteranos del departamento de animación de Lucasfilm.

Los primeros dos episodios de "Maul: Lord de las Sombras" ya están disponibles en Disney+, con dos capítulos de estreno cada lunes hasta el 4 de Mayo (Día de "Star Wars").

Su continuidad está asegurada, pues la serie ya fue renovada para una segunda temporada.