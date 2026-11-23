"¿Por qué la ciencia ficción es solo para hombres?", se pregunta la actriz malasia Michelle Yeoh, que defendió en una entrevista con EFE que las mujeres también aman este género y tienen derecho a protagonizar sus historias, como demuestra su nueva serie "Blade Runner 2099", donde comparte pantalla con la estadounidense Hunter Schafer ("Euphoria").

La serie, que llega este miércoles al streaming Prime Video, transcurre 50 años después de los acontecimientos narrados en "Blade Runner 2049", de 2017, y supone un punto de inflexión en la franquicia: por primera vez, dos mujeres toman las riendas de este universo futurista, hasta ahora protagonizado por personajes masculinos como los encarnados por Harrison Ford o Ryan Gosling.

"Siempre ha sido así. Y pienso: ¿por qué la ciencia ficción es solo para hombres? Parece que a las mujeres nos gusta igual. Y poder formar parte de lo que define a la ciencia ficción, la narrativa y la manera de contar sus historias, es muy importante", afirmó Yeoh, de 64 años, durante una charla con EFE en un hotel de Londres.

La actriz malasia, ganadora de un Oscar en 2023 por "Todo en todas partes al mismo tiempo", valoró que esta serie, creada también por una mujer, Silka Luisa, permita a las intérpretes tener voz en un género tradicionalmente masculino.

"No queremos quitarle el trabajo a los hombres. No es su trabajo, son nuestros trabajos. Y deberíamos tener la oportunidad de compartirlos por igual", destacó Yeoh.

Hunter Schafer, sentada junto a su compañera de reparto, opinó que tanto su personaje como el de Yeoh en "Blade Runner 2099" se habrían comportado de manera similar si fueran hombres, aunque reconoció que es "emocionante" ofrecer nuevas perspectivas que, pese a ser sutiles en pantalla, espera que los espectadores puedan apreciar.