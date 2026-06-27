Millie Bobby Brown y David Harbour se reencuentran en una nueva serie de espías para Netflix

Tras coprotagonizar el éxito mundial "Stranger Things" durante cinco temporadas, David Harbour y Millie Bobby Brown volverán a reunirse frente a las cámaras de la mano de Netflix.

La plataforma anunció que la dupla hará una nueva serie de espionaje, en la cual ambos actores serán protagonistas y productores ejecutivos.

"Matt Wolfe, un agente del FBI caído en desgracia y convertido en experto en seguridad, se ve arrastrado de vuelta al mundo que dejó atrás cuando su hija de la que está distanciado, Rebecca —ahora una agente del FBI decidida a seguir sus pasos—, desaparece en una misión", señala la sinopsis de la producción.

El proyecto, producido en asociación con A24, estará a cargo de Jack Thorne, un guionista que ya tiene una fuerte relación con la plataforma tras cocrear éxitos como "Adolescence" y "Lord of the Flies", además de haber escrito las películas de "Enola Holmes", también protagonizadas por Brown.

Desde que "Stranger Things" llegó a su fin el pasado 31 de diciembre de 2025, ambos actores han mantenido agendas muy ocupadas. Por su parte Brown se prepara para el estreno de "Enola Holmes 3" este próximo 1 de julio, mientras que Harbour protagonizó recientemente la miniserie de HBO, "DTF St. Louis".