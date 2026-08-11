"Monstruos" presenta su nueva temporada: Por primera vez será protagonizada por una mujer

La serie antológica "Monstruos" de Ryan Murphy presentó el primer adelanto de su próxima temporada, la cual será la primera protagonizada por un personaje femenino.

En su cuarta temporada la producción se enfocará en Lizzie Borden, una mujer que fue acusada y absuelta de haber asesinado a su padre y a su madrastra en el siglo XIX.

El personaje será encarnado por la incipiente actriz Ella Beatty, quien estará acompañada por un elenco compuesto por Vicky Krieps, Rebecca Hall y Charlie Hunnam, actor que protagonizó la tercera temporada de "Monstruos" y que ahora volverá con otro personaje.

Al igual que sus ciclos anteriores, esta cuarta temporada de la serie tendrá 8 episodios. Su estreno está fijado para el próximo 17 de septiembre en Netflix.