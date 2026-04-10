Moria Casán celebra 80 años con serie biográfica en Netflix: Tráiler y fecha de estreno

Netflix reveló el primer tráiler de "Moria", la serie inspirada en la vida de la diva argentina Moria Casán y que se estrenará el próximo 14 de agosto, tan solo dos días antes de la celebración de los 80 años de "la One".

Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione -hija de Casán- darán vida a la vedette y showoman en tres momentos claves de su historia, desde sus inicios en las tablas hasta su ascenso en el mundo del espectáculo, transformándose en una figura central de la cultura popular argentina.

El primer tráiler de esta serie, que tendrá ocho episodios, tantea una propuesta que combina la realidad con la ficción en la que Casán, cuyo nombre real es Ana María Casanova, "se desdobla, se reescribe y se reinventa".

"Estoy agradecida, honrada. No puedo creer todos los honores que estoy recibiendo. Y seguramente me los recontra merezco", declaró la diva durante la presentación del tráiler en canal argentino eltrece, donde agradeció "a todo el staff y mi director, (Javier) Van de Couter. La sensibilidad, el arte, la estética visual, lo que han puesto en esto... ¡esto es cine!".