Netflix anuncia remake de "Si yo tuviera 30": Jennifer Garner será productora ejecutiva

La plataforma de streaming Netflix anunció este martes que se encuentra preparando una nueva versión de la comedia romántica "Si yo tuviera 30" ("13 going on 30").

De acuerdo a Variety, la película será dirigida por Brett Haley y estará basada en un guión de Hannah Marks, con revisiones de Flora Greeson.

En tanto, la cinta tendrá a Emily Bader y Logan Lerman en los papeles principales, mientras que Jennifer Garner -protagonista de la versión original- será productora ejecutiva.

Estrenada en 2004, la historia sigue a Jenna Rink (Garner), una niña de 13 años que, a raíz de un deseo mágico, despierta siendo su versión de 30 años.

Es así que, en un intento de entender ciertos aspectos de su vida, la mujer vuelve a reconectar con Matt Flamhaff (Mark Ruffalo), su amigo de la infancia de quien se distanció abruptamente.

Si bien, los detalles del filme se mantienen en secreto, Haley aseguró que Bader y Lerman forman "una dupla mágica", mostrando su entusiasmo por la química de los actores en pantalla.