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Tópicos: Magazine | Streaming

Netflix anuncia remake de "Si yo tuviera 30": Jennifer Garner será productora ejecutiva

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La nueva versión de la comedia romántica ya escogió a sus protagonistas.

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La plataforma de streaming Netflix anunció este martes que se encuentra preparando una nueva versión de la comedia romántica "Si yo tuviera 30" ("13 going on 30").

De acuerdo a Variety, la película será dirigida por Brett Haley y estará basada en un guión de Hannah Marks, con revisiones de Flora Greeson.

En tanto, la cinta tendrá a Emily Bader y Logan Lerman en los papeles principales, mientras que Jennifer Garner -protagonista de la versión original- será productora ejecutiva. 

Estrenada en 2004, la historia sigue a Jenna Rink (Garner), una niña de 13 años que, a raíz de un deseo mágico, despierta siendo su versión de 30 años.

Es así que, en un intento de entender ciertos aspectos de su vida, la mujer vuelve a reconectar con Matt Flamhaff (Mark Ruffalo), su amigo de la infancia de quien se distanció abruptamente.

Si bien, los detalles del filme se mantienen en secreto, Haley aseguró que Bader y Lerman forman "una dupla mágica", mostrando su entusiasmo por la química de los actores en pantalla.

 

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