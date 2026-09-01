Netflix anunció íntimo documental sobre Matthew Perry

Netflix anunció este martes la realización de un íntimo documental sobre la vida de Matthew Perry, la querida estrella de "Friends" fallecida en octubre de 2023 por los "efectos agudos de la ketamina".

La producción, que se titulará "The One About Matthew Perry", se estrenará el próximo 27 de octubre en el gigante del streaming y promete profundizar en la figura del actor, desde sus inicios hasta su salto al estrellato, gracias a entrevistas con familiares, amigos y cercanos.

A lo largo de tres episodios dirigidos por la ganadora del Emmy Mary Robertson ("Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV"), contará con testimonios inéditos de Mia Perry Bowick, hermana del intérprete de "Chandler", y de amigos de toda la vida, incluyendo fotos y videos del archivo familiar que, hasta ahora, no se habían mostrado de manera pública.

El protagonista de "17 Otra Vez", que abordó el abuso de sustancias en su libro "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", había recurrido inicialmente a la ketamina para tratar la depresión y ansiedad, cayendo en una "espiral de adicción" que lo llevó a buscar dosis no supervisadas.

El fallecimiento de la estrella, que había reconocido sus problemas de adicción en múltiples ocasiones, puso en el foco público en cómo la venta y suministro ilegal de medicinas recetadas en EE.UU. es considerado un problema de narcotráfico.