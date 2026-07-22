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Tópicos: Magazine | Streaming

Netflix compró la empresa de IA de Ben Affleck por 587 millones de dólares

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El gigante del streaming oficializó la adquisición de InterPositive.

Netflix compró la empresa de IA de Ben Affleck por 587 millones de dólares
 Netflix | EFE

El gigante del entretenimiento sigue la línea de una industria que cada vez invierte más en modelos de IA.

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El coloso del entretenimiento Netflix oficializó la compra de InterPositive, la compañía de inteligencia artificial (IA) creada por el actor Ben Affleck, por un valor de 587 millones de dólares.

La empresa reveló en un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en inglés) que el pago se efectuó en efectivo "como una combinación de negocios por un precio total de aproximadamente 587 millones de dólares".

El documento fue incluido en el formulario 10-Q de la compañía presentado el pasado viernes y, si bien evita mencionar a la empresa del actor estadounidense específicamente, referencia el acuerdo del pasado 5 de marzo, momento en el que Netflix hizo pública la adquisición de InterPositive.

Fundada en 2022 en Los Ángeles, la empresa de Affleck se dedica a crear modelos de IA basados en los diarios de una producción que ya existe para que los cineastas los puedan introducir en el proceso de postproducción.

El primer modelo de esta empresa fue entrenado "para comprender la lógica visual y la consistencia editorial, a la vez que preserva las reglas cinematográficas ante desafíos de producción reales, como tomas perdidas, reemplazos de fondos o iluminación incorrecta", explicó el actor en un comunicado.

Con esta nueva adquisición, el gigante del entretenimiento sigue la línea de una industria que cada vez invierte más en modelos de IA.

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