Netflix estrenará documental sobre las polémicas denuncias contra Michael Jackson

Aprovechando el boom por la biopic "Michael", la plataforma Netflix anunció una serie documental centrada en uno de los episodios más oscuros de la vida de Michael Jackson.

Bajo el nombre de "Michael Jackson: El Veredicto", esta producción de tres episodios se adentrará en las acusaciones por abuso contra menores que recibió el "Rey del Pop" y en el juicio al cual fue sometido en 2005 en California y por el cual fue declarado no culpable.

"Pese a ello, aún persiste la controversia", aseguraron los responsables de este documental.

La serie documental "Michael Jackson: El Veredicto" se estrenará el próximo 3 de junio en Netflix.