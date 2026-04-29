Nicole Wallace conectó con Latinoamérica en "La Casa de los Espíritus": "Esa magia no existe en España"

La actriz Nicole Wallace, protagonista de "La Casa de los Espíritus", se refirió al desafío de interpretar a Clara del Valle en su etapa joven para la nueva adaptación de la popular novela de Isabel Allende, que llegó este miércoles a Prime Video.

En conversación con Cooperativa, la intérprete analizó el profundo proceso de inmersión para encarnar a un personaje fundamental de la literatura nacional, confesando que el reto fue tanto lingüístico como emocional debido a su origen español.

"Ha sido precioso, obviamente también difícil por el chileno, y yo llegué con mucho síndrome del impostor", reconoció la joven artista, quien destacó la importancia de ser "muy respetuosa y consciente" de lo que representa esta historia para el público local.

En esa línea, la madrileña aseguró que encontró en nuestro país una sensibilidad distinta: "Todo el misticismo y la magia y este lado espiritual que tiene Latinoamérica en España no existe, y yo sí que me siento muy así", puntualizó.

El poder femenino en "La Casa de los Espíritus"

Para la actriz, quien explicó que la fuerza de su personaje nace de un hogar donde siempre la aceptaron tal como era, el gran motor de la serie son las mujeres que impulsan la historia.

"Siempre me he criado en una casa con mujeres a las que admirar y educada en el feminismo y educada en la lucha, y creo que ha sido muy bonito poder verlo representado en pantalla", reflexionó sobre su conexión personal con la trama.

Asimismo, Wallace situó la vigencia política del relato de Allende como un "espejo" necesario para los tiempos actuales, invitando a una retrospectiva social sobre los derechos y las libertades.

"Espero que lo usen como reflexión de darnos cuenta del momento mundial que estamos viviendo, de cómo una historia que ha pasado hace 40 años se ve reflejada ahora", señaló, concluyendo que para avanzar "hace falta luchar como hacen todas estas mujeres en esta historia. El amor siempre gana".