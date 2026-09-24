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Tópicos: Magazine | Streaming

"Nobody Want This" vuelve con su tercera temporada: Trailer y fecha de estreno

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La serie es protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody.
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La popular serie "Nobody Want This" anunció el estreno de su tercera temporada y reveló el trailer de sus nuevos episodios.

La producción protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody cuenta la historia de una pareja que vive su amor pese a las profundas diferencias de su vida, con una alta dosis de humor.

Con sus dos temporadas anteriores, la serie ha obtenido múltiples nominaciones a los Globos de Oro y los Premios Emmy, entre otros galardones.

La tercera temporada de "Nobody Want This" llegará a Netflix el próximo 22 de octubre.

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