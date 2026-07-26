Nueva serie del clásico "Carrie" estrena trailer y confirma estreno en Prime Video

La plataforma Prime Video presentó el primer teaser de la nueva serie de "Carrie", la clásica historia escrita por Stephen King que tuvo una recordada adaptación al cine en 1976.

Esta producción tendrá como protagonista a la actriz Summer H. Howell en el papel de "Carrie White", una chica que llega a una nueva escuela tras la súbita muerte de su padre.

El desarrollo de la miniserie estará a cargo de Mike Flanagan, showrunner conocido por otras aclamadas obras de terror como la antología "The Haunting" y las series "Midnight Mass" y "The Fall of the House of Usher".

Flanagan también tiene en su currículum películas como "Ouija: El origen del mal,Doctor Sueño" y "The Life of Chuck", entre otras.

El estreno de la serie de "Carrie" en Prime Video está fijado para el próximo 7 de octubre.