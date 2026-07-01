"One Piece" concluyó el rodaje de la temporada 3 del live-action

La exitosa adaptación en acción real de "One Piece" confirmó el fin del rodaje de su tercera temporada, la cual se estrenará en Netflix durante el 2027.

El anuncio fue entregado con una postal de la tripulación de los Sombrero de Paja desde el reino desértico de Alabasta, la tierra natal de la "Princesa Vivi" (Charithra Chandran).

Será ahí donde los piratas deberán hacer frente a una rebelión que amenaza con destruir la nación, la cual es impulsada en secreto por uno de los Siete Guerreros del Mar, el despiadado "Sir Crocodile" (Joe Manganiello), y su sindicato criminal "Baroque Works", quienes buscan conquistar Alabasta.

El live-action, producido por Tomorrow Studios, adaptará así uno de los arcos argumentales más populares de la legendaria obra creada por Eiichiro Oda, con la nueva temporada titulándose "One Piece: La Batalla de Alabasta" ("One Piece: The Battle of Alabasta").

En conversación con SuperGeek de Cooperativa, la actriz que da vida a la "Princesa Vivi", Charithra Chandran, adelantó que "la tercera temporada es aún más grande y ambiciosa que la segunda. Es como si fuéramos creciendo y creciendo y ganando cada vez más confianza en nuestra visión creativa".

"Lo único que puedo decir es que cuando termines la segunda temporada, la tercera te va a encantar aún más", aseguró.

Esta serie se ha transformado en todo un éxito en Netflix, con su segunda temporada -estrenada el pasado 10 de marzo- debutando en el número 1 del Top 10 Global de la plataforma, además de recibir críticas más positivas que las de su primer ciclo, incluyendo puntuación perfecta en la plataforma de reseñas Rotten Tomatoes.