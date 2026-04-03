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Tópicos: Magazine | Streaming

Oscar Isaac y Carey Mulligan encabezan la temporada 2 de "BEEF" en Netflix

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La serie llegará al streaming en abril.

Oscar Isaac y Carey Mulligan encabezan la temporada 2 de
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La plataforma Netflix presentó el primer trailer de la esperada segunda temporada de "BEEF", la aclamada producción que debutó en 2023 como miniserie.

Esta nueva historia tendrá a Oscar Isaac y Carey Mulligan como protagonistas interpretando a una pareja de millonarios con una mala relación, aunque aparentando un idílico matrimonio.

Cuando una pareja más joven los ve discutir violentamente, se desatará una disputa por mantener las apariencias en un mundo elitista, asegura la sinopsis.

El elenco está completado por Cailee Spaeny, Charles Melton, Youn Yuh-jung y Song Kang-ho.

La segunda temporada de "BEEF" llegará a Netflix el próximo 16 de abril.

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