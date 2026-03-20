Pancho Melo revive viral escena en divertido spot de "Peaky Blinders: El Hombre Inmortal"

El actor Francisco "Pancho" Melo volvió a colaborar con Netflix para promocionar la película "Peaky Blinders: El Hombre Inmortal", estrenada este viernes en la plataforma de streaming.

En el clip, el intérprete comenzó recordando en terapia las comparaciones que se hicieron entre la serie inglesa e "Hijos del Desierto", teleserie de Mega estrenada en 2022, cuya estética y ambientación era parecida a la de la producción de la BBC.

"Los titulares siguen viviendo en mi cabeza. Los memes, weón, los memes (...) Hasta que un día pasó algo que me hizo colapsar", dijo, haciendo alusión al anuncio de la película.

Tras esto, el artista nacional recreó la viral escena del "¿Qué pasó padrino?" -perteneciente a la teleserie "Isla Paraíso"-, destrozando los muebles y objetos de su living. Asimismo, el actor Simón Beltrán, ahijado de Melo en la mencionada ficción, hizo una aparición en el vídeo.

"Pancho, ¿pa esto me despertaste?", responde la actriz Carmen Zabala, revelando que en realidad se encontraba en la casa de su colega.

"Es que no puedo ¿Cómo pretendían que nos pareciéramos a los 'Peaky Blinders'? Más encima el weón (Cillian Murphy) se ganó un Oscar", lamentó.

Finamente, los actores -con la que compartió pantalla en "Hijos del Desierto"- deciden convertirse en los verdaderos "Peaky Blinders".