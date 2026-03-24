Película de "Peaky Blinders" superó a especial de BTS como lo más visto de Netflix

La película "Peaky Blinders: El hombre inmortal" se convirtió en lo más visto en la plataforma Netfliix desde su estreno el pasado viernes 20 de marzo.

El largometraje, protagonizado por Cillian Murphy como "Tommy Shelby", es la continuación de las seis exitosas temporadas de la serie británica y brinda una conclusión a la historia del rudo gangster de Birmingham.

Según cifras confirmadas por Variety, la película logró un total de 25.3 millones de visualizaciones en los primeros tres días desde su lanzamiento- Con esta cifra se convirtió ampliamente en lo más visto de Netflix en la última semana.

Más atrás quedó el concierto especial de BTS, con el cual el grupo celebraba su regreso a los escenarios luego de tres años de ausencia. Dicha producción obtuvo 13.1 millones de visualizaciones en sus primeros tres días.

En el apartado de televisión la segunda temporada del live action de "One Piece" sigue a la cabeza con poco más de 11 millones de visualizaciones.