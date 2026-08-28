"Pokémon" vuelve al stop-motion con "Sirfetch'd y Pichu": Llega a Disney+

"Pokémon" se une a Aardman, el celebrado estudio británico especializado en claymation detrás de "Pollitos en Fuga" y "Wallace y Gromit", para una serie de animación stop-motion que se titulará "Historias Pokémon: Las desventuras de Sirfetch’d y Pichu" ("Pokémon Tales: The Misadventures of Sirfetch'd and Pichu").

Durante el panel PokémonXP, en el marco del Campeonato Mundial Pokémon 2026 (Pokémon Worlds), se reveló el primer adelanto de la comedia protagonizada por estos inesperados héroes, en su valiente misión para proteger a los Pokémon de Galar.

"Aunque sus heroicas misiones rara vez salen como lo planean, su amistad crece con cada desafío. Pokémon extraordinarios, peligros, alianzas, rivalidades y muchas risas les aguardan", detalló la sinopsis.

El tráiler confirmó que la serie se estrenará durante el 2027 en el streaming Disney+ a nivel mundial.

Se trata de la segunda andanza de la franquicia en el stop-motion tras la celebrada serie "Concierge Pokémon", que tuvo ocho episodios en Netflix entre 2023 y 2025.