"Proyecto Fin del Mundo" llega al streaming: Fecha de estreno y plataforma

"Proyecto Fin del Mundo" ("Project Hail Mary"), la exitosa y celebrada película protagonizada por Ryan Gosling, finalmente llega al streaming luego de más de 100 días en las salas de cine.

El largometraje inspirado en la novela "Proyecto Hail Mary" de Andy Weir ("El Marciano") se estrenará este viernes 3 de julio en la plataforma Prime Video.

Dirigida por la dupla creativa formada por Phil Lord y Christopher Miller ("The Lego Movie"), la historia nos presenta a "Ryland Grace" (Gosling), un profesor de secundaria convertido en improbable astronauta. Despertando en una nave espacial como único sobreviviente de una misión para detener a una plaga cósmica que amenaza con devorar la energía de nuestro Sol, "Grace" no tiene idea cómo llegó al espacio profundo.

Mientras junta las piezas de aquel rompecabezas, toma contacto con una forma de vida extraterrestre que se encuentra en la misma misión.

La película, convertida en la tercera cinta más taquillera de lo que va del 2026, también cuenta con Sandra Hüller en su elenco y desde Amazon MGM Studios harán campaña para que el largometraje sea considerado para los premios, como los Oscar.