Qué ver en streaming: "Mr. Scorsese" y la filosofía del cineasta más influyente de todos los tiempos

Martin Scorsese (82) es, sin lugar a dudas, uno de los directores de cine más respetados de la historia gracias a clásicos como "Taxi Driver", "Goodfellas" y "El Lobo de Wall Street", entre muchas otras.

Por primera vez el propio cineasta cuenta su historia y analiza las luces y sombras de su vida en "Mr. Scorsese", una nueva serie documental de cinco partes que asoma como la obra definitiva de su carrera.

La producción aborda desde su compleja infancia en los violentos barrios italianos de Manhattan, hasta sus primeras incursiones en el séptimo arte y su consagración como un legendario director, con entrevistas lideradas por él mismo, pero donde también brillan sus colaboradores.

Así figuras como Brian de Palma, Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Mick Jagger y su familia entregan las claves del trabajo de Scorsese, y revelan episodios inéditos de su vida.

"Mr. Scorsese" no es sólo una parada obligada para los fans del director de "The Departed" y del cine en general, si no que es un excelente punto de entrada para quienes desconocen el trabajo del cineasta más influyente de todos los tiempos.