Recomendaciones de las mejores series y películas del streaming en septiembre

Esta lista está basada en las recomendaciones de Osvaldo Lizama en Una Nueva Mañana de Cooperativa.

The Whisper Man

Si lo tuyo son los thrillers psicológicos oscuros y los procedimientos policiales, esta adaptación de la novela de Alex North te va a atrapar. La historia sigue a Tom Kennedy (Adam Scott), un novelista viudo que decide mudarse de pueblo junto a su pequeño hijo buscando un nuevo comienzo. Sin embargo, la tranquilidad se esfuma cuando se ven en medio de la investigación de un secuestro infantil escalofriantemente similar al de un asesino en serie del pasado: el "Hombre de los Susurros". El caso obligará a Tom a reconectar con su distanciado padre (Robert De Niro), el detective que atrapó al asesino original años atrás.

Dónde ver: Netflix.

Formato: Película (130 minutos aprox).

Elenco: Robert De Niro y Adam Scott, acompañados por Michelle Monaghan y Michael Keaton.

Catedrales

La esperada serie chilena que adapta el exitoso bestseller de la argentina Claudia Piñeiro. La trama se construye sobre un crimen sin resolver y viaja entre 1986 y la actualidad. Todo parte con el brutal asesinato y descuartizamiento de Ana (Octavia Bernasconi), la hija adolescente de la devota familia Sardá. Tres décadas después del crimen que quedó impune, el caso se reabrirá, destapando una red de secretos y mentiras motivadas por la fe. Es un thriller dramático potente que escarba en el fanatismo religioso, la hipocresía y lo que una familia prefirió callar para mantener las apariencias.

Dónde ver: Prime Video (desde el 16 de septiembre)

Formato: Miniserie de 6 episodios.

Elenco: Alfredo Castro, Paulina García, Amparo Noguera, Ignacia Baeza, Marcelo Alonso y Vivianne Dietz.

Alley Cats, de Ricky Gervais

El comediante británico Ricky Gervais ("The Office,After Life") vuelve a la carga, pero esta vez en formato de animación para adultos. La serie sigue las caóticas e irreverentes desventuras de "Gus" y su pandilla de gatos callejeros, quienes intentan sobrevivir a las calles, causar estragos entre los humanos y lidiar con la inesperada misión de devolver a un gatito perdido a su hogar. Fiel al estilo de Gervais, es una comedia oscura, sin filtros y con diálogos rápidos que no dejará a nadie indiferente.