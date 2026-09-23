Recomendaciones de las mejores series y películas del streaming en septiembre

Como cada semana, te recomiendo series y películas para ver en casa en las plataformas de streaming. Puedes escuchar este contenido cada miércoles en Una Nueva Mañana de Cooperativa.

Mis Muertos Tristes

Dirigida por el chileno Pablo Larraín y basada en el trabajo de la escritora argentina Mariana Enríquez, esta miniserie de 4 episodios sigue a "Ema" (Mercedes Morán), una doctora recién jubilada que tiene la capacidad de ver y escuchar a los muertos, y que recibe la visita de una familiar con quien comparte este don.

"Tiene algo de David Lynch en el tono", asegura Dolores Fonzi, una de las actrices de la producción que se encuentra participando (en formato largometraje) en el Festival de Cine de San Sebastián.

Dónde ver: Netflix (desde el 24 de septiembre)

Formato: Miniserie de 4 episodios

Elenco: Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi, Luz Jiménez y Carolina Alvarez.

El doc de la IA: O cómo me convertí en apocaloptimista

"El doc de la IA: O cómo me convertí en apocaloptimista" (cuyo título original en inglés es "The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist") es un largometraje documental dirigido por Daniel Roher (ganador del Óscar por "Navalny") y su esposa Charlie Tyrell. La película explora las profundas implicaciones éticas, sociales y existenciales del desarrollo acelerado de la inteligencia artificial y de su impacto en la humanidad.

A través de un ágil relato, acompañado de entrevistas con detractores, promotores y creadores de esta tecnología, el documental analiza lo bueno y lo malo de la IA y logra entregar satisfactorias conclusiones en torno a esta ineludible conversación.