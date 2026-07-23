Revelan la fecha de estreno de "Aquel", la serie basada en la vida de Raphael

"Aquel", la serie de Netflix basada en la vida de Raphael, ya tiene fecha de estreno.

La producción, que narrará la vida de uno de los artistas españoles más universales en ocho episodios, llegará al streaming el próximo 9 de octubre.

"Este 'biopic' no solo cuenta mi historia, también refleja una historia compartida: más de seis décadas de carrera marcadas por momentos inolvidables -unos muy conocidos, otros más íntimos; algunos luminosos, otros más duros-, pero todos profundamente significativos", destacó el Divo de Linares, en unas declaraciones recogidas por Netflix tras el inicio del rodaje.

El actor Javier Morgade ('Disco, Ibiza, Locomía') interpretará a un joven Raphael, mientras que Carlos Santos ('El hombre de las mil caras') encarnará al artista maduro, en un reparto del que también forman parte Francesco Carril, Natalia Varela, Pepa Aniorte y Manolo Caro.

Con tres nominaciones a los premios Grammy, el músico fue nombrado Persona del Año 2025 por la Academia Latina de Grabación y es hijo predilecto de países y ciudades como México, Chile, Nueva York o Los Ángeles.

El éxito de la trayectoria de Raphael se refleja en 70 trabajos discográficos, 326 discos de Oro, 49 de Platino y uno de Uranio, el único entregado a un cantante de habla hispana en el mundo por ventas de más de 50 millones de copias.