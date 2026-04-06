Revelan razones de Erik Per Sullivan para no volver a "Malcolm" pese a millonaria oferta

Este viernes 10 de abril se estrenará la miniserie "Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair", la cual marcará el regreso de la popular sitcom encabezada por Frankie Muniz.

La familia de "Malcolm" volverá con su elenco original, con la excepción de Erik Per Sullivan, el retirado actor de 34 años que dio vida al pequeño "Dewey" en la serie original.

En su reemplazo el actor Caleb Ellsworth-Clark fue contratado para interpretar al personaje, que tendrá una participación menor en estos nuevos cuatro episodios.

En una entrevista con The Guardian, Jane Kaczmarek (la histérica "Lois" en la serie) dio luces sobre las razones que llevaron a Erik Per Sullivan a no participar de esta producción.

¿Por qué no quiso?

Sin entregar cifras, la actriz indicó que Erik Per Sullivan se le hizo una tentadora oferta para volver a ser "Dewey", pero que esté simplemente se negó. "Le ofrecieron baldes de dinero, pero él dijo 'no, muchas gracias'", señaló Kaczmarek.

Además agregó que el exactor está realizando una maestría en la Universidad de Harvard: "Está estudiando la literatura de (Charles) Dickens y es un excelente estudiante", complementó la actriz.