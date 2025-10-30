Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago25.3°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Streaming

Se acabó la espera: "Stranger Things" lanza el trailer oficial de su última temporada

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La temporada será emitida en tres tandas.

Se acabó la espera:
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Luego de tres años de espera Netflix finalmente estrenó el trailer oficial de la quinta y última temporada de "Stranger Things".

En el clip "Eleven" (Millie Bobby Brown) y compañía se preparan para enfrentar el desafío final contra "Vecna" mientras el ejército estadounidense intenta cazarla.

Los últimos capítulos de la serie se estrenarán en tres tandas: el 26 de noviembre, el 25 de diciembre y el episodio final el 31 de diciembre, el cual será exhibido en salas de cine en Estados Unidos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada