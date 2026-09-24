Serie "Betty, La Fea: La Historia Continúa" ya no continúa: Confirman temporada final

La historia del popular personaje "Betty, La Fea" (Ana María Orozco) llegará a su fin -por ahora- con una cuarta y última temporada de la serie "Betty, La Fea: La Historia Continúa", la secuela de la popular teleserie original.

La plataforma Prime Video anunció que la temporada final de esta serie, que cuenta con el elenco original de la novela, se estrenará a comienzos de 2027 y marcará el fin de esta historia.

"Esta obra ha pasado de ser el regreso nostálgico de personajes icónicos a un fenómeno que cautiva a audiencias de todas las generaciones y países. La pasión de nuestro elenco, liderado por Ana María Orozco, y el apoyo de los fanáticos en todo el mundo, han hecho que este viaje sea extraordinario", destacó Mario Almeida, Head of International Originals para Emerging Latin America, Prime Video y Amazon MGM Studios.

"Betty, La Fea: La Historia Continúa" debutó en 2024 y continuó la historia de la empresa "Ecomoda" que se inició en la telenovela "Yo soy Betty, la fea" (1999 - 2001).