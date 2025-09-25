Serie chilena "Baby Bandito" presenta trailer de su segunda temporada: ¿Cuándo se estrena?
La producción regresará a Netflix en octubre.
La plataforma Netflix estrenó el trailer de la segunda temporada de "Baby Bandito", la serie chilena inspirada en el Robo del Siglo del año 2014.
La producción sigue a "Kevin" (Nicolás Conteras), un joven común y corriente que se ve envuelto en un millonario robo en el aeropuerto y que escapa del país con un millonario botín.
Sin embargo en esta segunda temporada tendrá que volver a Chile para reunirse con "Mística" (Carmen Zabala) para llevar a cabo un ambicioso y nuevo plan.
En estos nuevos episodios se sumarán al elenco Diego Muñoz, Antonia Zegers, Simón Pesutic, Florencia Berner y Gonzalo Valenzuela.
La segunda temporada de "Baby Bandito" se estrenará en Netflix el próximo 22 de octubre.
Reciéntemente Kevin Olguín Sepúlveda, el ladrón inspiró a la serie, fue acribillado junto a su pareja en la comuna de Cerro Navia.