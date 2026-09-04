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Tópicos: Magazine | Streaming

Serie de "Harry Potter" confirma actores para Dobby y Ginny Weasly

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los nuevos miembros del elenco aparecerán en la segunda temporada de la producción.

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La cadena HBO anunció la incorporación de tres nuevos actores al elenco de la serie de "Harry Potter".

Particularmente los tres nuevos rostros aparecerán en la segunda temporada de la producción, la cual abordará la novela "La Cámara Secreta".

El ganador del BAFTA Lenny Rush será el encargado de dar vida a "Dobby", uno de los personajes más entrañables de la saga.

Además Bonnie Hill reemplazará a Gracie Cochrane como "Ginny Weasley", y Billy Barratt encarnará a "Tom Riddle".

La primera temporada de la serie de "Harry Potter", que abordará "La piedra filosofal", se estrenará en HBO Max el 25 de diciembre. Su segunda tempora no tiene fecha de estreno confirmada.

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