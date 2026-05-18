Serie de "Harry Potter" tendrá que buscar nueva actriz para importante personaje

La serie de "Harry Potter" que prepara HBO Max deberá enfrentar un inesperado problema de cara a su segunda temporada.

Esto luego de que la actriz juvenil Gracie Cochrane, que interpretará a "Ginny Weasley" en la primera temporada, anunció su salida de la serie, por lo que tendrán que buscar a una nueva actriz para el personaje.

"Debido a circunstancias inesperadas Gracie tomó la difícil decisión de alejarse de su papel de 'Ginny Wasley' en la serie de HBO de 'Harry Potter' después de la primera temporada", anunció la actriz junto a su familia.

Por su parte HBO aseguró haber aceptado la decisión de Cochrane y agradeció su trabajo en la producción.

La primera temporada de "Harry Potter" estará basada en la novela "La piedra filosofal" y se estrenará el próximo 25 de diciembre.