Serie "The Bear" concluirá con su quinta temporada: ¿Cuándo se estrena?

La compañía FX anunció que su exitosa serie "The Bear" llegará a su fin con su próxima temporada, la cual debutará a mediados de 2026.

Esta quinta y última tanda de episodios seguirá explorando los problemas de "Carmy" (Jeremy Allen White), "Syd" (Ayo Edebiri) y "Richie" (Ebon Moss-Bachrach) para concretar la tan anhelada estrella Michelin en su restaurante.

"Sin embargo aprenderán que lo que hace 'perfecto' a un restaurante no es su comida, si no que su gente", agrega la sinopsis entregada por la producción.

El anuncio del final de "The Bear" llega un día después del estreno sorpresa de "Gary", un episodio especial que oficia que precuela de la serie y que está protagonizada por Moss-Bachrach y Jon Bernthal como "Mike".

Desde su debut en 2022 la serie ha cosechado numerosos premios, incluyendo 21 Emmys y 5 Globos de Oro.

El estreno de la quinta y última temporada de "The Bear" está fijado para el 25 de junio.