"Siempre quise a Ester Expósito": Autora de "Culpables" y su nueva adaptación "Enfrentados"

La popular actriz española Ester Expósito será la protagonista de la nueva adaptación de la oba de Mercedes Ron, la exitosa escritora detrás de sagas como "Culpables" o "Dímelo".

Luego de haber producido material con ambas franquicias, la plataforma Prime Video estrenará un par de películas sobre las novelas "Enfrentados", bilogía que Ron publicó en 2019 con dos tomos: "Marfil" y "Ébano".

La primera película, "Enfrentados: Marfil", sigue la hija de un poderoso empresario (Expósito) ve como su perfecta vida en Nueva York da un vuelco cuando es repentinamente secuestrada y liberada sin aparente explicación, por lo que se le asigna un guardaespaldas (Hugo Diego García).

Además del clásico componente romántico de las obras de Mercedes Ron, esta historia cuenta con altas dosis de acción que para la escritora fue "lo más divertido de trasladar a la pantalla porque es donde más pudimos jugar, donde más podemos añadir y la verdad que creo que ha quedado una peli muy redonda".

En contraparte, en conversación con Cooperativa la autora aseguró que lo más complejo de traspasar a la pantalla es la química entre los actores. "Que funcione, que no quede raro, que un beso sea épico, que los dos funcionen y que se note que hay atracción", detalló.

Sobre los resultados de la pareja compuesta por Ester Expósito y el francés Hugo Diego García, Mercedes Ron indicó que "lo han hecho increíble, lo han hecho de 10". "Al final en romance es transmitir emociones que son muy profundas y que al leerlo es muy fácil de sentir, pero viéndolo es más complejo, y en este caso quedó muy guay", complementó.

El papel de Ester Expósito

Sobre el desempeño de la española, Ron sostuvo que "era muy importante que el personaje de Marfil transmitiera muchas cosas, porque es un personaje muy complejo y creo que Ester lo ha hecho increíble".

"Yo siempre tuve claro que quería que fuera Ester, lo lancé ahí a ver si funcionaba y bueno, y conseguimos que dijera que sí", relató.

"Enfrentados: Marfil" llegará a Prime Video el próximo 9 de septiembre.