Sophie Turner sufrió lesión durante las grabaciones de la serie de "Tomb Raider"

La actriz Sophie Turner sufrió una lesión durante las grabaciones de la serie de "Tomb Raider", donde interpreta a la legendaria aventurera "Lara Croft".

El rodaje de la serie, que encabeza Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag") como creadora, se encuentra detenido a la espera de la recuperación de la actriz de "Game of Thrones".

Desde Amazon MGM Studios emitieron un comunicado en el que confirmaron que "Sophie Turner sufrió recientemente una lesión leve" y que, "como precaución, se ha detenido temporalmente la producción para que ella pueda recuperarse. Esperamos reanudar la grabación lo antes posible".

Por ahora, se desconoce la naturaleza de la lesión y si se trató de un accidente durante el rodaje que se realiza en Reino Unido, mientras que desde Deadline revelaron que la suspensión de las grabaciones se extenderá por al menos dos semanas, tiempo en el que se le pagará a todo el equipo que trabaja en la serie.

Turner, quien ha reconocido que tiene "enormes zapatos que llenar" al dar vida a "Lara Croft" tras las encarnaciones cinematográficas de las ganadoras del Oscar Angelina Jolie y Alicia Vikander, descubrió que padecía "un dolor de espalda crónico" durante el agotador régimen de entrenamiento que se extendió por varios meses antes del inicio del rodaje de la serie, algo que reveló previamente en conversación con la radio SiriusXM.

Las grabaciones de la serie de "Tomb Raider" comenzaron el 15 de enero de este 2026 en Reino Unido, teniendo en su elenco a Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie y August Wittgenstein.

De momento, no hay fecha de estreno confirmada.