Spotify anuncia alza en sus planes desde octubre: ¿Cuáles serán los precios?
El ajuste se aplicará automáticamente desde la fecha de facturación correspondiente a octubre de cada usuario.
La aplicación de streaming de audio, Spotify, anunció un alza en sus planes Premium en Chile a partir de octubre. La medida, que fue comunicada a los usuarios a través de correos electrónicos, forma parte de un ajuste que también se aplicará en otros países de Asia, Europa, África y Latinoamérica.
Según explicó la compañía sueca, la actualización de precios busca "seguir innovando" en productos y servicios para ofrecer "la mejor experiencia" a sus suscriptores.
Los beneficios de la suscripción Premium se mantienen: música sin anuncios, descarga de canciones para escucharlas sin conexión, calidad de audio mejorada y funciones como la cola personalizada o la escucha grupal en tiempo real.
En Chile, los nuevos precios mensuales de cada suscripción ya están publicados en el sitio oficial de Spotify y son los siguientes:
Cabe destacar que el ajuste se aplicará automáticamente desde la fecha de facturación correspondiente a octubre de cada usuario.