"Stuart Fails to Save the Universe": Liberan tráiler de la nueva serie de "Big Bang Theory"

El universo de "The Big Bang Theory" se expande con una épica multiversal protagonizada por el héroe más inesperado de todos, "Stuart Bloom" (Kevin Sussman), el dueño de la tienda de cómics, quien tendrá como misión salvar a toda la existencia.

HBO Max liberó el primer tráiler de "Stuart Fails To Save The Universe" ("Stuart no logra salvar el universo"), el nuevo spin-off de la serie original que confirmó su estreno para el próximo 23 de julio en el streaming de HBO.

A diferencia de "The Big Bang Theory", esta nueva comedia es una aventura a gran escala con elementos de ciencia ficción al presentar un apocalipsis multiversal provocado por "Stuart" (Sussman) al romper un dispositivo construido por "Sheldon" y "Leonard".

No estará solo en su misión para restaurar la realidad, contando con la ayuda de su novia "Denise" (Lauren Lapkus), de su amigo el geólogo "Bert" (Brian Posehn) y del físico cuántico y siempre molesto "Barry Kripke" (John Ross Bowie), quienes se encontrarán se encontrarán con versiones de universos alternativos de varios personajes de la serie original.