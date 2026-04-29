"The Boys": ¿Qué pasará con "Gen V" tras su cancelación?

El universo televisivo de "The Boys" recibió un duro golpe con la reciente cancelación de su spin-off juvenil "Gen V", el cual no fue renovado por Prime Video luego de dos temporadas.

Aunque el final de aquella serie conectó con los eventos de la temporada final de "The Boys" y sus personajes han sido mencionados, como "Marie Moreau" (Jaz Sinclair), estos todavía no aparecen a pocos episodios del gran desenlace, pero el creador de la serie, Eric Kripke, ya aseguró que volveremos a ver a los miembros de la pandilla de "Gen V" en el futuro televisivo de este universo.

En conversación con Entertainment Weekly, aclaró que "no fui yo quien canceló la serie. En primer lugar, no tengo ese poder. Segundo, luché por salvar la serie, tal vez más que nadie en el mundo. Así que estoy tan desilusionado como todos los demás".

Lamentando la cancelación de "Gen V", sinceró que "estas cosas dependen de decisiones empresariales que están por encima de mi nivel jerárquico en Amazon. (La decisión) se basa en el número de espectadores frente al coste de producción de la serie y, en última instancia, en si les resulta rentable. Y, por desgracia, decidieron que no lo era".

"Aún es muy pronto", dijo Kripke sobre futuras historias que involucren a los personajes de "Gen V", además de que actualmente están concentrados en el lanzamiento de la próxima serie derivada de "The Boys", la precuela "Vought Rising" que llega en 2027. Ambientada en los '50, está protagonizada por Jensen Ackles como "Soldier Boy" y Aya Cash como "Stormfront".

Sin embargo, aclaró que la historia de "Marie Moreau" no ha terminado y reconoció que "Amazon ha mostrado interés y quiere conocer más historias potenciales de este universo. Así que internamente estamos barajando varias ideas. Veremos cuáles tienen mejor acogida, pero todas tienen la oportunidad de incorporar al menos a algunos de los miembros de la pandilla 'Gen V', y eso es algo totalmente intencionado".

Por su parte, Sinclair ha sido una de las pocas integrantes del elenco de "Gen V en reaccionar a la cancelación, usando las Stories de Instagram para señalar que "hay tantas cosas que quiero (y voy a) decir, pero hoy solo quiero darles las gracias desde lo más profundo de mi corazón. Estoy muy contenta de que estén aquí y muy agradecida por esta experiencia increíble".