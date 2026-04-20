"The Pitt": Final de la temporada 2 es el episodio más visto de la serie

La sala de urgencia del ficticio hospital de Pittsburgh sigue siendo un éxito para HBO Max, con el episodio final de la segunda temporada de "The Pitt" transformándose en el más visto de toda la serie, a la fecha, según lo informado por Warner Bros. Discovery este lunes.

El segundo ciclo del drama médico protagonizado por Noah Wyle se despidió el jueves 16 de abril con su decimoquinto episodio, el cual sumó más de 9,7 millones de visualizaciones solamente durante su primer fin de semana en EE.UU.

Además, la segunda temporada completa ya promedia 15,4 millones de espectadores por episodio, lo que supone un aumento del 50 por ciento con respecto a la media de la primera temporada.

Con ello, se transformó en la sexta serie del catálogo de HBO Max en superar el promedio de 15 millones de espectadores por episodio en EE.UU., sumándose a 'House of the Dragon,The White Lotus,A Knight of the Seven Kingdoms,The Last of Us' e 'It: Welcome to Derry'.

Fue el director y productor ejecutivo del drama médico, John Wells ("ER"), quien se encargó de revelar la posible ventana de estreno de la tercera temporada, con la audiencia pudiendo esperar el retorno de la serie a inicios del próximo año, en los primeros 10 días del 2027.

Lo que hace particular a esta serie creada por R. Scott Gemmill es su formato: cada episodio corresponde a una hora del turno en la sala de emergencias. Esto permite ver casi en tiempo real el proceso de espera, atención, diagnóstico y tratamiento de pacientes en un ambiente que tiene poco presupuesto y mucha población que atender.

"The Pitt" se encuentra disponible con sus dos primeras temporadas en HBO Max.