"Un Show Más: Las Cintas Perdidas" es un reencuentro con viejos amigos

La serie animada "Un Show Más" ("Regular Show") está de regreso con nuevos episodios a nueve años de su gran desenlace al ritmo de "Heroes" de David Bowie, con "Las Cintas Perdidas" ("The Lost Tapes) que revelan historias completamente inéditas en el parque más caótico del universo.

En sus primeros cuatro episodios, ya disponibles en HBO Max, la creación de J.G. Quintel ("Close Enough") nos permite reencontrarnos con el azulejo "Mordecai" y el mapache "Rigby" como si no hubiera pasado el tiempo, porque acá no se está reescribiendo nada. Es volver a reunirnos con viejos amigos, sin saber que aún tenían historias por contarnos.

"Las Cintas Perdidas" es una secuela y a la vez no lo es. El desenlace de la serie original, que se emitió en 2017, es algo que se mantiene intacto y la excusa para volver a este mundo animado estaba ahí mismo, en su última escena, cuando descubríamos que "Papaleta" era quien estaba viendo la serie desde el más allá.

Sin entrar en mayores detalles, aquella idea se expande y profundiza en el comienzo de la nueva serie, donde el querido ser cabezón de puro bien, que se sacrificó para salvar a todo el universo, tiene como actividad favorita ver el VHS con sus recuerdos para reencontrarse con sus amigos del alma.

Básicamente, ve una y otra vez las ocho temporadas -244 capítulos y una película- de "Un Show Más" para no olvidar a la familia que hizo en el camino. Es la forma que tiene para sentirlos cerca ahora que no están en el mismo plano. Por supuesto, algo ocurre y "Papaleta" se encuentra con "Las Cintas Perdidas", descubriendo historias que no recordaba haber visto o vivido antes, momentos que le permiten volver a ver a sus amigos, y sus propias vivencias, desde una mirada completamente nueva.

Ahí es donde la serie animada justifica con creces su existencia, de una forma en la que puede dar la bienvenida a nuevas audiencias y, de paso, volver a acercar a los fans de siempre al mundo de "Un Show Más" dándoles justamente lo que esperaban.

Las aventuras nada cotidianas de "Mordecai" y "Rigby" como trabajadores de un parque siguen en la misma tradición de la serie original, donde todo problema, por muy simple y mundano que parezca, deriva en situaciones surrealistas, fantásticas y sobrenaturales. Acá tenemos desde una fiesta tradicional hawaiana -que incluye hamburguesas con piña- a una rivalidad entre cafeterías, que descienden en el caos y la surreal locura tradicional de "Un Show Más".

Es que no es un reinicio, sino una excusa para contar aún más historias que se sientan completamente familiares.

Pero también esa es su mayor debilidad, pues no pretende ser novedoso ni logra adquirir su propia identidad. Es volver a la misma serie, aunque sin partir desde cero, con relatos que siguen en la misma línea de lo que ya se vio en la serie original. Eso sí, aquello permite dar más protagonismo a personajes que no tuvieron tanto foco anteriormente, como "Eileen" y "Margarita".

Además, la versión hispanoamericana suma puntos al recuperar a gran parte del doblaje latino original, incluyendo a Arturo Cataño Moisés e Iván Mora como "Mordecai" y "Rigby", además de Carlos Hugo Hidalgo como el inconfundible "Papaleta". No se siente el paso del tiempo al pasar de una serie a la otra.

Si buscan una reinvención o esperan algo completamente nuevo, este regreso no es para ustedes. Pero si quieren volver a este mundo con historias que desconocían de los mismos personajes, "Un Show Más: Las Cintas Perdidas" es justamente lo que pidieron. Un reencuentro con viejos amigos que aún tienen mucho por contarnos.

Con cuatro episodios ya disponibles, "Un Show Más: Las Cintas Perdidas" tendrá inicialmente nueve capítulos y se estrenará en el streaming HBO Max y también en Cartoon Network.