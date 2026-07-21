Una nueva generación de campistas se toma el tráiler de "Camp Rock 3": Fecha de estreno

El campamento musical más famoso de la cultura pop reabre sus puertas en el tráiler oficial de "Camp Rock 3".

A 16 años de su última entrega, la franquicia regresa a la pantalla para contar la historia de una nueva generación liderada por Sage (Liamani Segura), una talentosa y audaz adolescente dispuesta a todo para triunfar en la música.

En este contexto, la banda Connect 3 -interpretados por los Jonas Brothers, protagonistas de las dos entregas anteriores-, regresa al lugar donde "conectaron" por primera vez, con el fin de encontrar al artista emergente que abrirá los conciertos de su gira de reencuentro.

Así, los nuevos campistas deberán enfrentarse en una intensa competencia donde las tensiones se disparan y las amistades se ponen a prueba, dando paso a alianzas inesperadas, grandes revelaciones y romances de verano.

Fecha de estreno

Bajo la dirección de Veronica Rodriguez, la cinta cuenta con el regreso de Joe, Nick y Kevin Jonas repitiendo los respectivos roles de Shane, Nate y Jason Gray. Asimismo, Maria Canals-Barrera vuelve para interpretar a Connie Torres.

Asimismo, el trío toma lugar detrás de cámaras junto a Demi Lovato, estrella de la saga, como productores ejecutivos.

"Camp Rock 3" llegará a Disney+ el próximo 14 de agosto.