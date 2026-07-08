"X-Men '97" - Temporada 2: Prueba máxima de que se puede ir más allá de la nostalgia

El pasado, el presente y el futuro chocan en la segunda temporada de "X-Men '97", continuando la historia del clásico animado noventero con una aventura que va mucho más allá de la nostalgia, apostando por el riesgo, la fuerza de sus personajes y una narrativa que demuestra que el género superheroico aún no está agotado.

La nueva temporada, cuyos primeros cuatro episodios ya están disponibles en Disney+, comienza seis meses después de los devastadores sucesos del primer ciclo, teniendo a los mutantes perdidos en diferentes momentos del tiempo.

Mientras buscan la forma de regresar a casa, con el mundo sufriendo el impacto de su ausencia en el presente, cada época tiene algo en común: "En Sabah Nur", mejor conocido como "Apocalipsis", quien buscará destruir al equipo de "Charles Xavier" cuando son más vulnerables, en la década de los '90.

La familia es un concepto central de los "X-Men", donde el destino siempre puede ser el mayor enemigo. (Foto: Disney+)

No puede desestimarse el gigantesco impacto que tuvo en la cultura popular "X-Men: La Serie Animada", siendo gracias a esa animación que muchos, especialmente en Latinoamérica, conocieron a los mutantes creados por Jack Kirby y Stan Lee, muchísimo antes que los cómics. Fue la puerta de entrada a las grandes historias de los "X-Men" previo a las películas, antes de que existieran los universos cinematográficos.

Ahora, tras la sonada salida del guionista principal Beau DeMayo, la segunda temporada sumó a su equipo creativo a los escritores Eric y Julia Lewald, creadores de "X-Men: La Serie Animada", y al director de la serie original Larry Houston, quienes logran abrazar la nostalgia para presentar un futuro donde todo es posible.

Con los "X-Men" dispersos en el tiempo, su ausencia en los '90 lleva al surgimiento de nuevos equipos con ideales muy diferentes, permitiendo a la serie reimaginar formaciones y dar nueva vida a conceptos que se creía que no podían dar nada nuevo. Desde "X-Force" a "X-Factor", hasta el enorme crecimiento de personajes como "Júbilo" y la profunda exploración de un villano tan complejo como "Apocalipsis", la serie es un relato coral donde todo personaje es importante para la narrativa.

Los "X-Men" siempre han sido historias de familia, unidos por asombrosos dones para proteger a un mundo que los odia y teme hasta la actualidad, y aquel concepto es abordado a una escala mucho mayor y con increíble madurez, teniendo al destino como el mayor enemigo.

"En Sabah Nur" al inicio de su reinado, cuando aún no era conocido como "Apocalipsis". (Foto: Disney+)

Nada de esto sobresaldría sin un magnífico trabajo de animación, donde los poderes y habilidades de los mutantes lucen aún más que en la acción real.

Con colores vibrantes, un trabajo de sonido potente y la música de The Newton Brothers -brillante aquella secuencia en la que unos tambores coinciden con el inicio del emblemático tema principal de la serie-, la espera por los nuevos episodios realmente se justifica con creces.

"X-Men '97" sigue sintiéndose nostálgica en sus diseños y estética, pero su mayor valor está en demostrar que se puede ir más allá, con una historia cargada de riesgos y con una audiencia realmente comprometida con el drama de sus personajes, sin olvidar jamás que es una serie de superhéroes. Todo puede convivir.

La segunda temporada de "X-Men '97" está disponible en Disney+, con episodios de estreno cadsa martes en el streaming.

La tercera temporada ya tiene luz verde, por lo que el futuro de los mutantes está asegurado por un buen tiempo en la animación.